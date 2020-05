अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के एंकर और संस्थापक अर्नब गोस्वामी अपने एक डिबेट को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए है, लोग जमकर उनकी आलोचना कर रहे हैं।

दरअसल, रिपब्लिक भारत चैनल के एक डिबेट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये टीवी डिबेट भारत और पाकिस्तान को लेकर है। डिबेट के एक ओर से भारत के प्रवक्ता बैठे हैं और दूसरी ओर से पाकिस्तान के प्रवक्ता। वायरल वीडियो क्लिप में टीवी पर दो विंडो दिख रहे हैं। भारत की ओर से डिबेट में बैठे शख्स के विंडो में लिखा है, ‘फिर पिटा पाकिस्तान’। वहीं पाकिस्तान की ओर से डिवेट में बैठे शख्स के विंडो में लिखा है- ‘पाकिस्तान से लाइव’।

वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि, डिबेट में एक वक्त ऐसा आता है कि भारत के प्रवक्ता एम एस बिट्टा पाकिस्तानी पैनलिस्ट को भाले जैसी चीज दिखाते हुए कोसने लगे। एम एस बिट्टा के जवाब में पाकिस्तान केप्रवक्ता इफ्तिकार चौधरी भी किसी रॉकेट या मिसाइल की प्रतिमूर्ति दिखा बहस करने लगे। बिट्टा और चौधरी के बीच जबरदस्त बहस हुई। दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने की धमकी देते हुए भारत और पाकिसतान के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे।

वीडियो क्लिप में भारत-पाकिस्तान दोनों से बैठे शख्स एक दूसरे को हथियार दिखा रहे हैं। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा हैं, ट्विटर पर लोग इसे वर्चुअल फाइट का नाम दे रहैं। वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद ट्विटर पर रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी ट्रेंड कर रहे हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स अर्नब गोस्वामी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। आकाश बनर्जी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, टिड्डी की फौज तो न्यूज़ चैनल पर है! वहीं, वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म डायरेक्टर विनोद कापड़ी ने लिखा है, ये उनके लिए जो कॉमेडी सर्कस चाहते थे। नायला इनायत ने तंज करते हुए लिखा, परमाणु हथियार हासिल करने पर इतना पैसा बर्बाद हुआ, इन्ही हथियारों से जंग जीत लेते।

वहीं, एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “इस टीवी बहस को देखने के बाद आपको लगेगा कि बिना किसी एडिटर के फ़िल्टर या गेटकीपर वाला सोशल मीडिया फिर भी कम गंदा है। इस कथित मेन स्ट्रीम मीडिया ने उत्तेजना के स्तर को इस हद तक बढ़ाया है कि आगे आने वाले शो में शिरकत करने वाले पेनलिस्ट्स एक दूसरे को चाँटा मार मार कर बहस किया करेंगे।”

कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने लिखा, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। और देखो गोदी मीडिया में क्या चल रहा है! वहीं, कांग्रेस नेता श्रीवत्स ने लिखा अपने ट्वीट में लिखा, भारतीय पत्रकारिता जगत में अर्नब सबसे बड़े मूर्ख हैं। B&D दूसरा है। बता दें कि, इसी तरह तमाम यूजर्स इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

इस टीवी बहस को देखने के बाद आपको लगेगा कि बिना किसी एडिटर के फ़िल्टर या गेटकीपर वाला सोशल मीडिया फिर भी कम गंदा है। इस कथित मेन स्ट्रीम मीडिया ने उत्तेजना के स्तर को इस हद तक बढ़ाया है कि आगे आने वाले शो में शिरकत करने वाले पेनलिस्ट्स एक दूसरे को चाँटा मार मार कर बहस किया करेंगे। pic.twitter.com/qzurWCQ8uD — Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) May 28, 2020

पूरा देश कोरोना से लड रहा है

और देखो गोदी मीडिया में क्या चल रहा है ! pic.twitter.com/zqfpqOqmJP — Rohan Gupta (@rohanrgupta) May 28, 2020

For those who are asking for more of comedy circus https://t.co/RbefC8ZsVP pic.twitter.com/PJSMHlqI2T — Vinod Kapri (@vinodkapri) May 28, 2020

So much money wasted over acquiring nuclear weapons, these props on-air were enough to wage and win WWIII. pic.twitter.com/Cy8RYEXMGa — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) May 28, 2020

Arnab is the Biggest Buffoon in Indian journalism. B&D is a close second. Darnab has turned news debates, with his panel of jokers, into a comedy circus that people watch for their daily dose of entertainment. Kaha milega itna content? 😄pic.twitter.com/AJRWxnlgHJ — Srivatsa (@srivatsayb) May 28, 2020