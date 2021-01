नागपुर के ‘निक्कर वाले’ कभी भी तमिलनाडु के भविष्य का फैसला नहीं कर सकते: BJP-RSS पर राहुल गांधी का बड़ा हमला

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (RSS) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने रविवार को RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का पैतृक संगठन तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकता और इसका फैसला राज्य की जनता एवं इसके युवा करेंगे।

एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक “भ्रम” है और वह सोचते हैं कि वह तमिलनाडु सरकार को “धमका” सकते हैं तो वह राज्य के लोगों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, “वह (मोदी) नहीं समझते हैं कि तमिलनाडु का भविष्य केवल तमिल लोग ही तय कर सकते हैं। नागपुर के “निक्कर वाले” कभी भी राज्य का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। तमिलनाडु के भविष्य का फैसला इसके युवा करेंगे।“

उन्होंने कहा कि वह लोगों को सरकार बनाने में मदद करने के लिए तमिलनाडु में हैं जोकि तमिल लोगों के हितों की देखभाल कर सकेगी। राहुल गांधी ने कहा कि उनके तमिलनाडु के साथ “घरेलू संबंध” हैं। कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, “हम नरेंद्र मोदी को भारत की नींव बर्बाद करने की अनुमति नहीं देंगे।”

राहुल गांधी के इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, उनके इस बयान की कांग्रेस नेता समेत तमाम यूजर्स जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं।

बता दें कि, अगले तीन महीनों के भीतर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राहुल गांधी राज्‍य के तीन दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन रविवार इस दौरान वह कई जगहों पर रैलियां और रोडशो कर रहे हैं। इस महीने में यह दूसरी बार है, जब राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इससे पहले वह 14 जनवरी को पोंगल के मौके पर ‘जल्लीकट्टू’ कार्यक्रम में शामिल होने मदुरै पहुंचे थे।