कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सोमवार (20 जुलाई) को एक बार फिर भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि उन्होंने सत्ता में आने के लिए एक ‘नकली’ मजबूत छवि गढ़ी है और अब उनकी सबसे बड़ी ताकत ही “भारत की सबसे बड़ी कमजोरी” है।

दरअसल, कोरोना काल में राहुल गांधी ट्विटर के जरिए अलग-अलग मुद्दों पर अपने विचार साझा करते आए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट की श्रृंखला में अपने दूसरे वीडियो में कहा, “प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के लिए एक नकली मजबूत छवि तैयार की। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और अब यह भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है।” राहुल गांधी ने कहा कि, यह केवल एक सीमा का मुद्दा नहीं है।

उन्होंने कहा, “मुझे चिंता इस बात की है कि चीनी आज हमारे क्षेत्र में बैठे हैं। चीनी अपनी रणनीतियों के बारे में सोचे बिना कुछ भी नहीं करते हैं। अपने दिमाग में उन्होंने एक दुनिया को मैप किया है और वे उस दुनिया को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। यही वह पैमाना है कि वे क्या कर रहे हैं, ग्वादर क्या है और एक बेल्ट और सड़क क्या है। यह इस ग्रह का पुनर्गठन है। इसलिए यदि आप चीनियों के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह बातें समझनी होंगी।”

PM fabricated a fake strongman image to come to power. It was his biggest strength.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 20, 2020