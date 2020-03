कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने येस बैंक के मामले को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी और उनके विचारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।

राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, ‘‘येस बैंक नहीं। मोदी और उनके विचारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।’’

Modi and his ideas have destroyed India’s economy.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दावा किया, ‘‘भाजपा 6 साल से सत्ता में है। वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित और विनियमित करने की उनकी क्षमता उजागर होती जा रही है।’’ उन्होंने सवाल किया, ‘‘पहले पीएमसी बैंक, अब येस बैंक। क्या सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है? क्या वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? क्या अब कतार में कोई तीसरा बैंक है?’’

BJP has been in power for six years. Their ability to govern and regulate financial institutions stands exposed

First, it was PMC Bank. Now it is YES Bank. Is the government concerned at all? Can it shirk its responsibility?

Is there a third bank in the line?

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) March 6, 2020