येस बैंक पर पाबंदियों से फोनपे सबसे ज्यादा प्रभावित, कंपनी के CEO ने ट्वीट कर जताया खेद

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरूवार को नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के येस बैंक (Yes Bank) पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने अगले आदेश तक ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपये तय की है। येस बैंक की कई सेवाओं पर RBI द्वारा लगाए गए रोक के बाद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी फोनपे (PhonePe) को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

बता दें कि, येस बैंक पर लगी रोक के बाद डिजिटल भुगतान सेवाओं का प्रमुख प्लेटफार्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आधारित लेन-देन रुक गया है और इससे बैंक के सबसे बड़े भुगतान भागीदार फोनपे सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये यस बैंक का सबसे बड़ा पेमेंट पार्टनर है।

फोनपे के सीईओ समीर निगम ने ट्विटर पर ग्राहकों को बताया कि हमें इस लंबे रुकावट के लिए खेद है। हमारे साझेदार बैंक (येस बैंक) पर RBI द्वारा कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम ने रात भर सेवायें जारी रखने के लिए काम किया है। हमें उम्मीद है कि यह कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। अपडेट के लिए बने रहें!

Dear @PhonePe_ customers. We sincerely regret the long outage. Our partner bank (Yes Bank) was placed under moratorium by RBI. Entire team's been working all night to get services back up asap. We hope to be live in a few hours. Thanks for your patience. Stay tuned for updates!

