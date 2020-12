उत्तर प्रदेश: PTI के फोटोग्राफर रवि चौधरी और उनकी मंगेतर के साथ मारपीट

देश में पत्रकारों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका ताजा मामला एक बार फिर से सामने आया हैं। इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में सोमवार को अज्ञात लोगों ने समाचार एजेंसी ‘पीटीआई’ के फोटोग्राफर रवि चौधरी और उनकी मंगेतर के साथ मारपीट की। दिल्ली से मोटर साइकिल के जरिए यात्रा करने के दौरान यह घटना हुई।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मुरादनगर चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने आरोपियों के खिलाफ रवि चौधरी की शिकायत दर्ज करने से इंकार कर दिया जोकि बोलेरो जीप में सवार थे और उनके वाहन पर ”भारत सरकार” लिखा हुआ था। हालांकि, बाद में अधिकारियों ने रवि चौधरी को मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया।

उल्लेखनीय है कि, हाल ही में एक पुलिसकर्मी द्वारा प्रदर्शनकारी किसान को लाठी मारते हुए चौधरी की ली गई तस्वीर ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था। उनकी यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना भी साधा था।

चौधरी ने कहा कि घटना गंगा नहर रोड के भीड़ भरे रास्ते पर हुई। बोलेरो के चालक ने चौधरी के वाहन को आगे निकलने के दौरान रोका और कथित तौर पर रवि और उनकी मंगेतर के साथ गाली-गलौज की। जब चौधरी ने इसका विरोध किया तो चालक ने कार का दरवाजा खोलकर उनका रास्ता रोक लिया।

पीटीआई के पत्रकार चौधरी ने कहा कि इसी दौरान कार से निकले तीन-चार व्यक्तियों ने उनको पीटना शुरू कर दिया जबकि कई लोग कार के अंदर ही रहे। उन्होंने बताया कि जब वे किसी तरह बचकर मौके से भागे तो कार सवार लोगों ने कुछ दूर तक उनका पीछा भी किया।

चौधरी ने कहा कि बाद में वह गाजियाबाद पुलिस थानाक्षेत्र की मुरादनगर चौकी पर शिकायत दर्ज कराने रूके तो पुलिसकर्मियों ने उनके क्षेत्र की घटना नहीं होने की बात कहकर टाल-मटोल की। बाद में चौधरी ने वाहन की ली गई तस्वीर को ट्वीट भी किया।

On a bike, I was attacked by 5-6 men on Ganga canal road. BOLERO car no: UP 14 DN 9545, had written 'bharat sarkar' on it.Muradnagar police refused to lodge FIR. What to do?@myogiadityanath @Uppolice @Ashokkumarips @yadavakhilesh @BJP4UP pic.twitter.com/oCKxWwVGZe

— Ravi Choudhary (@choudharyview) December 7, 2020