जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपने एक रिश्तेदार के निधन पर लोगों से आग्रह किया कि वे शोक जताने न आएं, बल्कि अपने घर से ही मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर के इस कदम की सोमवार को सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, “उमर अब्दुल्ला जी आपके और पूरे परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। उनकी (आपके परिजन की) आत्मा को शांति मिले। दुख की इस घड़ी में शोकसभा में इकट्ठा न होने का आपका आह्वान सराहनीय है। यह कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को और मजबूत करेगा।”

उमर अब्दुल्ला ने रविवार को ट्वीट में जानकारी साझा कर कहा कि उनके चाचा मोहम्मद अली मट्टू का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा, “इस कठिन समय में परिवार सभी से अपील करता है कि आप सभी उनके निवास स्थान या कब्रिस्तान में इकट्ठा न होने के दिशानिर्देशों का सम्मान करें। आप अपने घरों से ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।”

Condolences to you and the entire family, @OmarAbdullah. May his soul rest in peace.

In this hour of grief, your call to avoid any large gathering is appreciable and will strengthen India’s fight against COVID-19. https://t.co/2xz814elbq

— Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2020