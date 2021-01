उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50 साल की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ हुए दर्दनाक सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया है, इस जघन्य वारदात ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। वहीं, गुरुवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी बदायूं पहुंचीं। इस दौरान उन्‍होंने एक विवादित बयान दे दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा हैं।

मामले की जांच करने के लिए बदायूं पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहती हैं, “किसी के प्रभाव में महिला को समय-असमय नहीं पहुंना चाहिए। सोचती हूं, अगर शाम के समय में वो महिला नहीं गई होती या फिर परिवार का कोई सदस्य बच्चा उनके साथ होता तो शायद ऐसी घटना नहीं हुई होती।” चंद्रमुखी अपने इस बयान को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई, लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं।

