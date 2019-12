नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर इन दिनों देश के कई राज्यों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद स्थानीय लोग पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं, दूसरी और मेरठ में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मुस्लिमों के समूह को एक पुलिस अधिकारी द्वारा पाकिस्तान चले जाने के लिए कहने वाले वीडियो पर विवाद पैदा हो गया है। पुलिस अधिकारी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर 20 दिसंबर को मेरठ शहर में हुए उपद्रव के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस अधीक्षक (नगर) अखिलेश नारायण सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह मुस्लिमों के समूह को पाकिस्तान चले जाने की बात कहते हुए दिख रहे हैं। वायरल हुए इस वीडियो में पुलिस अधीक्षक (नगर) अखिलेश नारायण सिंह एक समुदाय के लोगों से कहते दिख रहे हैं कि जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। इस पर वहां खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, वह गलत हैं। इस पर अधिकारी कहते हैं कि उनको कह दो वह दूसरे मुल्क चले जाएं। कोई गलत बात मंजूर नहीं होगी।

इस संबंध में स्थानीय मीडिया को सफाई देते एसपी सिटी ने कहा कि जो कुछ भी वीडियो में सुना गया है वह प्रदर्शनकारियों के उस समूह को जवाब था जो पाकिस्तान के समर्थन में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगे रहे थे। उन्होंने कहा, “प्रतिक्रिया स्वरूप, मैंने यह सलाह दी कि यह बेहतर होगा कि वहां चले जाएं जहां के समर्थन में वे नारे लगा रहे थे।”

WATCH: Meerut SP Akhilesh N Singh tells protesters: “Go to Pakistan if you don’t want to live here. Khaoge Yahan ka, gaoge kahin aur ka?”

Is Gali ko theek kar doonga main, he tells the protestors at a Muslim-dominated locality.

Video via: @thejugnukhan pic.twitter.com/grtu3LGm0n

— Prashant Kumar (@scribe_prashant) December 28, 2019