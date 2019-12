नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर इन दिनों देश के कई राज्यों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद स्थानीय लोग पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के लोग पुलिस पर अत्याचार के आरोप लगा रहे हैं।

इलाके में एक परिवार का आरोप हैं कि पुलिसवालों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की साथ ही उनके घर से लाखों की नगदी भी गायब है। परिवार के लोगों का कहना हैं कि पुलिसकर्मियों ने उनके घर में घुसकर जमकर तांडव मचाया। परिवार का आरोप है कि, यूपी पुलिस उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ मचाने लगी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनकी कार, खिड़कियां, शीशे, रेफ्रिजेटर, वाशिंग मशीनें, अलमारी, टीवी तक तोड़ दिया।

परिवार के पीड़ित महिलाओं का कहना है कि, पुलिस ने उनके परिवार को घर छोड़ने के लिए कहा है। उनका कहना है कि, पुलिस के साथ सादे कपड़ों में भी कुछ लोग थे। वे कहती हैं कि इलाके में मुस्लिम परिवार के लोग दहशत में जी रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ पुलिस ने इस आरोप को सरासर झूठ बताया है।

She says police told her and her family to leave, and that her home would soon become theirs. She says there were also some people in plain clothes with the police. She says #Muslim families are living in terror in #UttarPradesh pic.twitter.com/XPQeKb0LtG

