कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन कपाली मोहन ने बीते 23 मार्च को अपने होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वित्तीय समस्याओं के कारण उन्होंने यह कठोर निर्णय लिया। पुलिस अधिकारियों ने इस संबंध में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। उनकी उम्र 59 साल थी और यह कदम उठाने से पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें उन्होंने अपनी आत्महत्या का कारण बताया है।

मीडिया रिपोर्ट के अमुसार, कपाली मोहन का निधन सोमवार देर रात लगभग 2:30 बजे हुआ। होटल के कर्मचारियों को यह उस समय संदिग्ध लगा जब उन्होंने सुबह 9 बजे दरवाजा नहीं खोला। होटल कर्मचारियों ने बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस दरवाजा तोड़ कमरे के अंदर घुसी, जहां उन्होंने देखा कि प्रोड्यूसर कपाली मोहन का शव सीलिंग से लटका हुआ था। पुलिस ने उनके शव को एमएस रमैया अस्पताल पहुंचाया और आगे की कार्यवाई शुरू की।

आखिरी सांस लेने से दो दिन पहले कपाली मोहन ने एक वीडियो शूट किया था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने इस वीडियो के जरिए उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवाद से मदद की गुहार लगाई थी।

अपने वीडियो में वह बता रहे हैं कि बीते कुछ सालों में उनका सारा पैसा खत्म हो गया है और वह आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वह बैंक का लोन नहीं उतार पाए जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी भी ले ली गई।

Kapali Mohan's recent video in which he confess his financial condition. It is suspected that this is the reason behind his extreme step. @DeccanHerald @nkaggere @BlrCityPolice https://t.co/350iDmvKpu pic.twitter.com/Nh2n7E7bv4

— Chaithanya (@ChaithanyaSwamy) March 23, 2020