मध्य प्रदेश में विधानसभा में बहुमत परीक्षण से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के बागी विधायक सुरेश धाकड़ की बेटी ने राजस्थान स्थित अपनी ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

बता दें कि, बीती रात को ही बागी विधायक सुरेश धाकड़ का इस्तीफा स्वीकार किया गया है। वह पिछले 10 दिनों से छह मंत्रियों समेत 22 विधायकों के साथ बेंगलुरु के रिजॉर्ट में ठहरे हैं। पूर्व विधायक को बेंगलुरु से चार्टर्ड विमान से उनको घर पहुंचाया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आत्महत्या की घटना गुरुवार देर रात को हुई लेकिन पुलिस को इसकी सूचना शुक्रवार को सुबह दी गई। सुबह घटना की सूचना मिलते ही केलवाड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में ले लिया। घटना के बाद मृतका के पीहर पक्ष के लोग भी केलवाड़ा अस्पताल पहुंच गए हैं।

अस्पताल के बाहर लोगों की भी भीड़ जुटना शुरू हो गई है। घटना के पीछे प्रथम दृष्टया घरेलु कारण बताए जा रहे हैं। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आत्महत्या के कारणों की जांच में सभी पहलुओं को गंभीरतापूर्वक देखा जा रहा है। इस बीच, विधायक सुरेश राठखेडा भी बेटी के मौत की सूचना पाकर बंगलुरू से केलवाड़ा के लिए रवाना हो गए हैं।

PC Sharma, #MadhyaPradesh Minister: It will be revealed how Pohari MLA Suresh Dhakad's daughter has committed suicide in Shivpuri. It will be revealed how Kurwai MLA was not allowed to go even when his nephew died. This is the heights of hunger for power. https://t.co/zmn4ikvUGP

— ANI (@ANI) March 20, 2020