कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर व सिंध प्रांत की राजधानी कराची में शुक्रवार (22 मई) को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) का विमान एक रिहाइशी इलाके में क्रैश हो गया। आग का गोला बनकर घरों पर गिरे विमान ने कई लोगों की जान ले ली है। इस दुर्घटना में अब तक 97 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच, विमान हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बीबीसी उर्दू के रिपोर्टर ज़ीशान हैदर ने इस घटना का सीसीटीवी फ़ुटेज ट्वीट किया है, वीडियो में विमान को गिरते हुए देखा जा सकता है। ज़ीशान ने वीडियो को शेयर करते हुए इपने ट्वीट में कहा फुटेज में विमान के इंजन में आग लगी हुई नजर नहीं आ रही है। वीडियो में इस विमान के लिए जिंदगी और मौत के बीच दूरी बने कुछ आखिरी पल देखे जा सकते हैं। वीडियो उसी इलाके में एक मकान की छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया जो अब वायरल हो गया है।

Moments when the PK8303 crashed in Karachi mins before landing. Interestingly there is no sign of fire in engine visible in the footage #karachiPlaneCrash #PIAPlanCrash # pic.twitter.com/8YZjAdnK2a

— ZeeshanHaiderBBC (@ZesHPirzadA) May 22, 2020