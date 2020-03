बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर को कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई है, लखनऊ में उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बता दें कि, बॉलीवुड जगत में आया यह पहला मामला है। ऐसी खबरें थी कि गायिका ब्रिटेन से लखनऊ लौटी थीं और ‘फ्लू’ के लक्षण पाए होने के बाद उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इंस्टाग्राम पर गायिका कनिका कपूर ने बताया कि पिछले चार दिनों से उन्हें ‘फ्लू’ के लक्षण थे। उन्होंने कहा, ‘‘ मैंने अपनी जांच कराई और कोविड-19 होने की पुष्टि हुई है। मैं और मेरा परिवार अब पूरी तरह से सबसे अलग है और चिकित्सीय सलाह का पालन कर रहे हैं। मैं किन-किन लोगों से मिली यह पता लगाने की प्रक्रिया जारी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘करीब 10 दिन पहले हवाई अड्डे पर सामान्य प्रक्रिया के तहत मेरी जांच हुई थी और केवल चार दिन पहले ही ये लक्षण दिखे।’’ 41 वर्षीय गायिका ने लोगों से खुद को स्वयं सबसे अलग करने और किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर जांच कराने की अपील भी की।

बताया जा रहा है कि, कनिका कपूर को काफी दिन से फ्लू जैसे लक्षण थे और इन्हीं के बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक फाइव स्टार होटल में पार्टी भी अटैंड की थी, इस पार्टी में लगभग चार सौ लोग शामिल हुए थे। यह पार्टी रविवार (15 मार्च) को हुई थी और उसी दिन ही वह लंदन से भारत आई थीं। अब बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में कनिका रहती हैं, वहां के लोगों मे भी डर का माहौल है। कपूर के पॉजीटिव पाए जाने के बाद से लखनऊ में हड़कंप मच गया है।

इस पार्टी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे और भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह भी शामिल हुए थे। इसके बाद सांसद दुष्यंत सिंह गुरुवार को संसद की कार्यवाही में भी शामिल हुए थे। हालांकि, कनिका कपूर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद भाजपा सांसद ने खुद को पृथक कर लिया है। इस बीच, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि वह संसद में भाजपा सांसद के बगल में बैठे थे।

BREAKING: This Govt is putting us all at risk. The PM says self isolate yourself but the parliament is on. I was sitting next to Dushyant the other day for 2.5 hours. There are 2 more MPs who are in self isolation. The session should be deferred: @derekobrienmp pic.twitter.com/sTjkCodGtK

— Prashant Kumar (@scribe_prashant) March 20, 2020