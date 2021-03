बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी की जगह पर एक सरकारी कार्यक्रम में उनके भाई संतोष सहनी के भाग लेने और लाभुकों को दी जाने वाली गाड़ियों की चाभी सौंपे जाने के मामले को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया।

विधानसभा में राजद के नेता भाई वीरेंद्र ने सरकारी कार्यक्रम में खुद न जाने के बदले अपने भाई को भेजने वाले मुकेश सहनी पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मामले में संज्ञान लेने की मांग की। इसे लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री ने इस मामले के सामने आने के बाद खुद आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मंत्री का भाई किसी सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट मंगाई जा रही है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी।

#Breaking | Bihar Minister Mukesh Sahni sends 'body double' for an event.

Instead of attending an official programme, he sent across a proxy, his brother. The minister's brother arrived at the venue in a govt vehicle.

Opposition lashes out at CM @NitishKumar.

Details by Shyam. pic.twitter.com/apJktZVPiX

