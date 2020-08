भोजपुरी अभिनेत्री अनुपमा पाठक ने की आत्महत्या, मरने से पहले किया फेसबुक लाइव

भोजपुरी अभिनेत्री अनुपमा पाठक ने मुंबई में दहिसर स्थित अपने आवास पर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। 40 वर्षीय अभिनेत्री ने कथित तौर पर दो अगस्त को आत्महत्या कर ली थी। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले वह फेसबुक पर लाइव आई थीं, जहां उन्होंने बताया था कि उनके साथ धोखा हुआ है और वह अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकतीं।

अनुपमा पाठक ने अपने फेसबुक लाइव में कहा था, “यदि आप किसी को अपनी समस्या बताते हैं कि आप जान देने के बारे में सोच रहे हैं तो, कोई भी आदमी चाहे वह कितना अच्छा दोस्त क्यों न हो, वह आपसे दूर रहने को कहेगा, ताकि आपके मरने के बाद वह मुसीबत में न पड़ जाए। और साथ ही वह आपका दूसरों के सामने अनादर करेगा और मजाक उड़ाएगा। इसलिए कभी भी अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा न करें और कभी किसी को अपना दोस्त न समझें।”

अभिनेत्री ने कहा, “ऐसा व्यक्ति बनें जिस पर सब भरोसा करें, लेकिन आप किसी पर न करो। मैंने यह अपने जीवन में सीखा है। लोग बहुत मतलबी होते हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं है।” भोजपुरी फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री अनुपमा बिहार के पूर्णिया जिले से हैं और काम करने के लिए वह मुंबई में रहती थीं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Bhojpuri actor Anupama Pathak dies by suicide in Mumbai; her last 10-min video on august 2

According to the reports, a suicide note was found where she cited two reasons ..

Subtitles below.. https://t.co/DKkwaXkqpN pic.twitter.com/g2jRDXLz4j

