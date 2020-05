सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर चल रहे आपत्तिजनक ग्रुप ‘बॉयज लॉकर रूम’ मामले को लेकर मचे बवाल के बीच दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक किशोर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने इस सिलसिले में 20 से ज्यादा किशोरों की पहचान भी की है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक किशोर को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने भी की है। किशोर से दिल्ली पुलिस की साइबर सेल पूछताछ में जुटी है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी चूंकि किशोर (नाबालिग) है, इसलिए उसकी पहचान नहीं खोली जा सकती। हिरासत में लिए जाने के बाद से उससे पुलिस ने जब पूछताछ की, तो कई और भी जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं।

दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, हिरासत में लिए गए किशोर से अभी पूछताछ जारी है। उसने इस कांड में साथ रहे कई और किशोरों के भी नाम पते पुलिस को बताए हैं। हिरासत में लिए गए छात्र से एक मोबाइल फोन भी मिला है। इस मोबाइल फोन से डाटा निकालने के लिए भी दिल्ली पुलिस के एक्सपर्ट्स जुटे हैं।

दिल्ली पुलिस साइबर सेल सूत्रों के मुताबिक, 20 से ज्यादा अन्य साथियों के बारे में हिरासत में लिए गए किशोर ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं हैं। इन्हीं जानकारियों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर पुलिस टीमों भेजी गयी हैं। साइबर सेल द्वारा आपराधिक मामला दर्ज होते ही कई छात्र भूमिगत भी हो गए हैं।

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, हिरासत में लिया गया छात्र South Delhi के एक प्रमुख स्कूल का 15 वर्षीय छात्र है। पुलिस ने कहा कि, “22 अन्य लड़कों की भी पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही जांच के लिए बुलाया जाएगा।” हिरासत में लिए गए आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।

The one who has been nabbed so far is a 15-year-old student of a prominent school in #SouthDelhi. "22 other boys have also have been identified and they would be called for investigation," the police said. The detained accused would be produced before the Juvenile Justice Board. pic.twitter.com/3wrTKioBi2

— IANS Tweets (@ians_india) May 5, 2020