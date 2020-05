सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर एक चैट ग्रुप द्वारा नाबालिग लड़कियों की फोटो का गलत इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। इस ग्रुप में कुछ स्कूली छात्र अश्लील मैसेज के जरिए लड़कियों की जिंदगी खराब करने से लेकर दुष्कर्म करने तक की बातें कर रहे हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

दरअसल, पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, इन तस्वीरों में लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं। तस्वीरें इंस्टाग्राम के एक चैट ग्रुप ‘बॉयज लॉकर रूम’ की हैं। इस ग्रुप में न सिर्फ लड़कियों की फोटो अपलोड की जाती हैं बल्कि उनसे छेड़छाड़ करके उन पर अभद्र टिप्पणियां भी की जाती हैं। यह मामला सामने आने के बाद दिल्ली महिला आयोग (डब्ल्यूसी) ने ग्रुप द्वारा ‘‘नाबालिग लड़कियों पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए’’ सोशल नेटवर्किंग साइट के इस्तेमाल पर पुलिस और इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया है।

Breaking –

DCW chief @SwatiJaiHind issues notice to Instagram and Delhi Police in the matter of a group named "boys locker room" being used by some miscreants to share objectionable pictures of minor girls and planning illegal acts such as rape of minor girls. #boyslockerroom pic.twitter.com/PyzxGCv7kt

— Delhi Commission for Women – DCW (@DCWDelhi) May 4, 2020