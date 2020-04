नौ बजे नौ मिनट: महाराष्ट्र के सोलापुर एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, देखें वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार रात ‘नौ बजे नौ मिनट’ के आह्वान के दौरान महाराष्ट्र के सोलापुर एयरपोर्ट पर भीषण आग लग गई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पटाखें जलाने के कारण यह आग गई है। हालांकि, इस घटना को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के पास मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आग को देखते ही दमकल विभाग को कॉल किया। इसके बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यह आग बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन फिर भी दमकल कर्मियों को इस को बुझाने में थोड़ा समय लगा। हालांकि, अच्छी बात यह रही कि घटना के दौरान वहां पर कोई यात्री मौजूद नहीं था।

बता दें कि, कोरोना वायरस के चलते देश में लॉक डाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना तो सड़कों पर कोई है और ना ही कोई भी एयरलाइंस देश में चल रही हैं। सभी एयरलाइंस बंद होने की वजह से मौके पर कोई भी आम जन मौजूद नहीं था।

वहीं, चेन्नै के एर्नावुर इलाके में बीती रात एक कूड़े के ढेर में आग लग गई। दरअसल, कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े थे जो कूड़े के ढेर पर आ गिरे। हालांकि दमकल की तीन गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, घटना में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है।

Tamil Nadu: Fire had broken out at a garbage dump in Ernavur area of Chennai last night after some firecrackers, being burst by people, fell on it. The fire was later doused with the help of three fire tenders. No casualties or injuries were reported. pic.twitter.com/IllTbXpiAt

— ANI (@ANI) April 6, 2020