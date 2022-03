ज़ायरा वसीम के बाद अनुपमा अभिनेत्री अनघा भोसले ने ‘धार्मिक मान्यताओं’ के लिए एक्टिंग छोड़ी

ज़ायरा वसीम के बाद अब टीवी सीरियल अनुपमा अभिनेत्री अनघा भोसले ने घोषणा की है कि वह ‘धार्मिक मान्यताओं’ और ‘आध्यात्मिक पथ’ के लिए अभिनय छोड़ रही है। अभिनेता को उनके सह-कलाकारों ने धार्मिक कारणों से अभिनय छोड़ने के फैसले के लिए प्रशंसा की है।

वहीं, इसको लेकर अनघा भोसले एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपना बयान शेयर किया हैं। भोसले ने लिखा, “हरे कृष्णा फैमिली। मुझे पता है आप सभी चिंता करते हैं कि मैं क्यों शो में नजर नहीं आ रही हूं। सभी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि मैं उन्हें बता देती हूं कि मैंने आधिकारिक तौर पर फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है।”

उन्होंने आगे कहा, “यही बात है और मैं वास्तव में आशा करती हूं कि आप सभी निश्चित रूप से मेरे निर्णय का सम्मान और समर्थन करेंगे। मैंने यह निर्णय अपने धार्मिक विश्वासों और आध्यात्मिक पथ के कारण लिया है, मुझे पता है कि आपको अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन जहां आपकी कृष्ण चेतना नहीं है। या आध्यात्मिक विकास बाधित या कमजोर हो रहा है, मेरा मानना ​​है कि आपको उन स्थितियों या लोगों से दूर रहना चाहिए जो भगवान/कृष्ण के साथ आपकी दूरी बढ़ाते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “जिस क्षेत्र में मैं थी वह अलग है और मेरी चेतना के स्तर के साथ छेड़छाड़ करता है, आपको कुछ ऐसा बनाता है जो आप नहीं हैं और आपको उस चीज़ से दूर ले जाते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं, इसलिए यह मेरा निर्णय था। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी जिस वजह से इस जीवन में आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करें। हम सभी को उसकी इच्छा और प्यार को जानना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको कोई जवाब चाहिए तो आप श्रीभगवद गीता से ले सकते हैं। जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं उनके लिए अपनी जिंदगी के नए पड़ावों के बारे में अपडेट करती रहूंगी। मैं सभी धर्मों और सभी की जर्नी का रिस्पेक्ट करती हूं।”

View this post on Instagram A post shared by अनघा अरविंद भोसले (@anagha_bhosale)

भोसले के सह-कलाकार सुधांशु पांडे और जसवीर कौर ने अभिनेत्री के फैसले की प्रशंसा की। पांडे ने लिखा, “आपकी सच्ची कॉलिंग.. यात्रा का आनंद लें मेरे बच्चे।” कौर ने टिप्पणी की, “सर्वशक्तिमान आपको जो भी रास्ता चुनते हैं, उसमें आशीर्वाद दें।”

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]