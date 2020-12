केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के अंदरूनी इलाकों से आए हजारों किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर से डटे हुए हैं और 8 दिसंबर (मंगलवार) को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन को लेकर सरकार साध रही है तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार लगातार किसानों को मनानें में जुटी हैं और अभी तक किसानों के साथ पांच दौर की वार्ता हो चुकी हैं लेकिन हल नहीं निकला है। इस बीच, एक महिला किसान नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिनकी प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान सैंडल चोरी हो गई।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है। वीडियो में खुद किसान नेता बताने वाली एक महिला कहती हैं, “मेरा नाम ठाकुर गीता भाटी है। किसान एकता संघ की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। पुलिस प्रशासन और सरकार की साजिश के तहत मेरे पैरों की सैंडल छीन ली गई तांकि ये आगे की लड़ाई ना लड़ सके। लेकिन मैं नंगे पैर ही लडूंगी। मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी इन लोगों के खिलाफ। वैसे ही खाने को कुछ नहीं है। नंगे पैर चलते हैं और जैसे तैसे चलने के लिए चप्पल उपलब्ध कराए और वो छीन ली, अब उन्हें कौन देगा? ये सरकार मेरी सैंडल वापस दिलाए।”

महिला किसान नेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ट्विटर पर सोमवार सुबह से ही #गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो ट्रेंड कर रहा हैं। इस हैशटैग के साथ यूजर्स भी जमकर इसपर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए मजेदार मीम्स बना रहे हैं।

Me and my Bois searching for Geeta Bhati's Sandle. If you found the same report nearest police station #गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो pic.twitter.com/rVOrqfiSIZ — Gareeboo (@GareeboOP) December 7, 2020

Home ministry kindly look into this ,it is too far urgent.#गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो pic.twitter.com/320aTdjyw5 — PROUD INDIAN (@uraj7777) December 7, 2020

Geeta Bhati getting support from UAE : Burj Khalifa#गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो pic.twitter.com/vAZ7ngLvbj — Gaurav Mishra (@Imkgauravmishra) December 7, 2020

Breaking News: Geeta Bhati' s one sandal found dead near singhu border. We demand to the authority to find the another one and return it to her.#गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो pic.twitter.com/09zYJtJPuu — LOL Memes Club® (@LOLMemesClub) December 7, 2020

Yogi ji and Modi ji after this funny trend 😂😂

#गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो pic.twitter.com/T7DyUIYCbq — Aayushi. She/Her/I/Me/My Self 🇮🇳 (@AhmedabadiGujju) December 7, 2020

I Strongly Demand For CBI enquiry #गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो — कुंवर अजयप्रताप सिंह Ajay Pratap Singh (@iSengarAjayy) December 7, 2020

गौरतलब है कि, केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के अंदरूनी इलाकों से आए हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर से विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। वे हरियाणा की सिंघु, टिकरी सीमा और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर और चिल्ला सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों के इस आंदोलन को कई संगठनों और राजनितिक दलों का समर्थन मिल चुका है। वहीं, कुछ किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। वाम दलों ने किसान संगठनों द्वारा आठ दिसंबर को बुलाए गए राष्ट्रव्यापी बंद को शनिवार को समर्थन करने की घोषणा की।