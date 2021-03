पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी के बायें पैर के टखने तथा पांव की हड्डियों में गंभीर चोट आई हैं और उनके दायें कंधे, हाथ तथा गले पर भी चोट आई है। बुधवार रात को की गई शुरुआती चिकित्सकीय जांच के बाद सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने यह जानकारी दी।

चिकित्सक ने बताया कि अस्पताल के चिकित्सकों ने बनर्जी के स्वास्थ्य पर अगले 48 घंटे तक नजर रखने का फैसला किया है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में शाम को कथित हमले के बाद बनर्जी ने सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख को हल्का बुखार है और उन्हें बांगुर तंत्रिकाविज्ञान संस्थान में एमआरआई के तुरंत बाद अस्पताल के वीवीआईपी वुडबर्न ब्लॉक में एक विशेष वार्ड में भेजा गया है।

बनर्जी का इलाज कर रही टीम के एक चिकित्सक ने कहा, ‘‘हम अगले 48 घंटे उन पर नजर रखेंगे। उनकी और जांचें की जाएंगी और रिपोर्ट के आकलन के बाद ही हम आगे के उपचार पर फैसला करेंगे।’’ पूर्वी मेदिनीपुर जिले में नंदीग्राम से बुधवार रात मुख्यमंत्री को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका तत्काल एक्स-रे किया।

एसएसकेएम अस्पताल के वुडबर्न ब्लॉक के 12.5 विशेष केबिन में उनका इलाज चल रहा है। सरकारी अस्पताल में बनर्जी के उपचार के लिए पांच चिकित्सकों की टीम बनाई गई है। इस टीम में एक हृदयरोग विशेषज्ञ, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एक जनरल सर्जन, एक हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक मेडिसिन डॉक्टर शामिल है।

वहीं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को ट्वविटर पर उनकी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो बाएं पैर में लगे प्लास्टर के साथ नजर आ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने ममता की तस्वीर शेयर कर भाजपा पर हमला किया और कहा कि, ‘BJP 2 मई, रविवार को बंगाल के लोगों की ताकत को देखने के लिए तैयार हो जाओ।’

.@BJP4Bengal Brace yourselves to see the power of people of BENGAL on Sunday, May 2nd.

Get READY!!! pic.twitter.com/dg6bw1TxiU

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) March 10, 2021