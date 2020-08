मुंबई सहित आसपास के इलाकों में मंगलवार देर रात से ही लगातार तेज बारिश हो रही है, भारी बारिश ने सड़क और रेल यातायात को प्रभावित किया है। भारी बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। लोअर परेल, दादर, हिंदमाता, किंग्स सर्किल, सायन, चेंबुर, अंधेरी, सांताक्रूज और कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। इसके चलते लोगों को बीच या फिर निचले इलाके में न जाने की सलाह दी गई है।

मंगलवार देर रात से लगातार हो रही बारिश ने मुंबई की रफ्तार धीमी कर दी है क्योंकि सड़कों और रेल की पटरियों पर जलजमाव के कारण यहां यातायात प्रभावित हुई है। उपनगरीय क्षेत्रों की रेल सेवाएं परिश्चम रेलवे और मध्य रेलवे के विभिन्न स्थानों पर या तो रोक दी गई है या रुक-रुक कर चल रही है जबकि कुर्ला से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक हार्बर लाइन पर रेल सेवा पूरी तरह से बाधित है। शहर के विभिन्न हिस्सों की सड़कों पर भारी जलजमाव के चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित है, सड़कों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारों से जाम की स्थिति उत्पन्न हुई है।

Watch | People wade through waist-deep water in Mumbai's Parel area amid heavy rain in the city. #MumbaiRains pic.twitter.com/UF68WHVwjd — NDTV (@ndtv) August 4, 2020

मलाड में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई टन मलबों के साथ पहाड़ी पर एक भारी भूस्खलन हुआ है जिससे इससे संबंधित सड़कों पर जाम लगने के साथ लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले से ही 4 और 5 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसे देखते हुए मुंबई बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) के साथ फायर ब्रिगेड और NDRF को सतर्क रहने को कहा गया है।

Watch | Scenes from Mumbai's low-lying area of Sion as people trudge through knee-deep water amid continuous rain. #MumbaiRains pic.twitter.com/J7hmzdPX8D — NDTV (@ndtv) August 4, 2020

#WATCH Maharashtra: Waterlogging in Mumbai's Lower Parel following incessant rainfall in the area. pic.twitter.com/q6CrJkwPiU — ANI (@ANI) August 4, 2020

सायन, किंग्स सर्कल, वडाला, दादर, कुर्ला, मुलुंड, बोरीवली से जलभराव की सूचना मिली है, इसके अलावा अंधेरी, कांदिवली और दहिसर में भी भारी जलभराव है। बृहन्मुंबई नगर निगम ने बाढ़ के पानी को बाहर निकालने और सड़कों को साफ करने के लिए पानी के पंप लगाए हैं। आईएमडी ने सोमवार को हाई अलर्ट जारी करने के साथ पूवार्नुमान लगाया था कि मुंबई महानगर में अगले 24 घंटों तक भारी बारिश जारी रहेगी।

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, दिन में साढ़े 12 बजे के आस-पास समुद्र में 4.45 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बीएमसी ने लोगों को बीच पर या फिर निचले इलाकों में न जाने को कहा है। वहीं, अगले दो दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मुंबई के अलावा विभाग ने ठाणे, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है।

4.45 metre high tide expected at 12:47pm in #Mumbai; BMC urges people to not venture out, unless extremely necessary and stay away from the shore, waterlogged areas#mumbairain #MumbaiRainsLive pic.twitter.com/FmSNN31Gee — Govind Pandey (@iGovindPandey) August 4, 2020

मुंबई बीएमसी ने शहर में आज और बुधवार रेड अलर्ट जारी करते हुए मुंबईकरों को घर पर ही रुकने की हिदायत दी है। बीएमसी ने मुंबई के सभी प्राइवेट ऑफिस को निवेदन किया है कि आज भारी बरसात, बड़ी हाई टाइड के चलते रेड अलर्ट है तो अपने दफ्तर बंद रखे जाएं।