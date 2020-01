बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर के बीच में चल रहे वाकयुद्ध में अब मिजोरम के पूर्व गवर्नर और दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल भी कूद पड़े हैं। कौशल ने अनुपम खेर को ‘जोकर’ कहने पर नसीरुद्दीन शाह को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। अपने ट्वीट में उन्होंने अनुपम खेर और उनकी पत्नी किरण खेर दोनों की तारीफ की। उन्होंने अनुपम खेर को ‘ईमानदार, सीधे-सच्चे और आत्मनिर्भर इंसान’ कहा है।

स्वराज कौशल ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘मिस्टर नसीरुद्दीन शाह मैं अनुपम खेर को करीब 47 वर्षों से जानता हूं। मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था और अनुपम खेर और किरण खेर महान डायरेक्टर बलवंत गार्गी के सानिध्य में थिएटर सीख रहे थे। अनुपम ईमानदार और खुद की पहचान बनाने वाले इंसान हैं। 1971 में मैंने किरण को ‘डिजायर अंडर द एल्म्स’ का प्ले करते हुए स्टेज पर देखा था। वो शानदार बैडमिंटन प्लेयर भी थीं। मुझे लगता है वो भारतीय चैंपियन थीं। वो पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट क्लास पास हैं। उनकी बहन कंवल ठाकुर सिंह भी ऐसी ही थीं। उनका परिवार बहुत अच्छा था। उ उसके पिता एक प्रतिष्ठित सेना अधिकारी थे। उनका परिवार शहर के शानदार और अमीर परिवारों में से एक था।’

Anupam is an honest, upright and a self made man. I saw Kirron on stage when she did "Desire under the Elms" in 1971. She was an ace Badminton player. I think she was India Champion. She is M.A (English literature) First Class First. So was her sister Kanwal Thakur Singh.

