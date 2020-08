दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के पिता के.के. सिंह ने गुरुवार की सुबह खुलकर कहा कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती उनके बेटे को जहर दे रही थी और वह मेरे बेटे की कातिल है। यह बात सिंह ने एक वीडियो जारी कर कही। इसके साथ ही 15 सेकंड के इस वीडियो में सिंह ने सीबीआई से रिया और उसके साथियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की।

पारिवारिक सूत्रों द्वारा साझा किए गए वीडियो क्लिप में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के.के. सिंह ने कहा, “रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर खिलाती थी। वह उसकी कातिल है। रिया और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें इसकी सजा दी जानी चाहिए।” बता दें कि, सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके पिता ने पहली बार खुलकर रिया चक्रवर्ती पर हत्या का आरोप लगाया है।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं, पिछले कुछ दिनों में सुशांत की मौत के पीछे बॉलीवुड, क्रिकेट जगत के ड्रग्स और दुबई के अंडरवर्ल्ड के बीच कथित संबंधों से जुड़े कारणों के नए अनुमान सामने आए हैं। के.के. सिंह पहले ही सुशांत की मौत के लिए रिया और उसके परिवार को आरोपी बताते हुए पटना में प्राथमिकी दर्ज करा चुके हैं।

#KKSingh, father of late actor #SushantSinghRajput, on Thursday morning openly declared that actress #RheaChakraborty was giving poison to his son and was his murderer. In a 15-second video, Singh, speaking in Hindi, demanded the #CBI arrest Rhea and her associates. pic.twitter.com/8RiyR7r6PY

— IANS Tweets (@ians_india) August 27, 2020