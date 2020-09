अपनी टिप्‍पणियों को लेकर अक्‍सर सुखिर्यों में रहने वाले केन्द्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा की आईटी सेल को दुष्ट बताया और कहा कि आईटी सेल के लोग उनपर फर्जी आईडी से निजी हमले कर रहे हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को भी घेरा और उनको हटाए जाने की मांग की।

राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि, “भाजपा की आईटी सेल दुष्ट हो गई है। उसके कुछ सदस्य फर्जी आईडी बनाकर मुझपर निजी हमले कर रहे हैं। अगर मेरे समर्थक गुस्सा हो गए और निजी हमले करने लगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसे मुझपर हमला करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।”

The BJP IT cell has gone rogue. Some of its members are putting out fake ID tweets to make personal attacks on me. If my angered followers make counter personal attacks I cannot be held resonsible just as BJP cannot be held respinsible for the rogue IT cell of the party

— Subramanian Swamy (@Swamy39) September 7, 2020