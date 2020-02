उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रविवार शाम दो समूहों के बीच झड़प हो गई। बता दें कि, बीती रात से यहां संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हैं।

जाफराबाद से सटे मौजपुर में दो समूहों ने एक-दूसरे पर पथराव किया, यह पथराव मौजपुर चौराहे के पास हुआ है। जिसके बाद हालात पर काबू पाने और लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। पथराव के चलते पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के निकट सैंकड़ों सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सीलमपुर, मौजपुर और यमुना विहार को जोड़ने वाली सड़क को बंद कर दिया था, जिसके बाद से इलाके में तनाव है।

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा, जिसके चलते दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने पड़े। इलाके में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है।

दिल्ली के जाफराबाद में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ऐडवाजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सदर थाना रोड, रानी झांसी रोड समेत कई जगहों से होकर जाने से बचने के लिए कहा है। इन इलाकों में जाने से लोग ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं।

Delhi Traffic Police: Sadar Thana road, Rani Jhansi road, Faiz road, New Rohtak road and Idgah road will remain heavy. Therefore, it is advised to avoid these roads on 24th February 2020, from 6.00 am to 5.00 pm. (2/2) https://t.co/6MKWzl0ea6

— ANI (@ANI) February 23, 2020