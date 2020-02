दाऊद इब्राहिम के साथ अनिल कपूर की फोटो पर पत्रकार ने पूछा सवाल, तो सोनम कपूर ने दिया ये जवाब

हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर आहूजा ने हाल ही में दिल्ली के शाहीन बाग में धरनास्थल के पास फायरिंग की घटना पर एक ट्वीट किया था। सोनम के इस ट्वीट पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दी। इतना ही नहीं एक यूजर ने तो अनिल कपूर और दाउद इब्राहिम के रिश्ते को लेकर उनसे सवाल पूछ लिया, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया।

दरअसल, सोनम कपूर ने ट्विटर पर एक आर्टिकल शेयर किया जिसमें एक शख्‍स ने दिल्ली में गोली चलाई। अभिनेत्री ने घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, “यह ऐसी घटना है जिसकी मुझे उम्‍मीद नहीं थी कि यह भारत में हो सकती है। इस विभाजनकारी और खतरनाक राजनीति को रोकें। इससे नफरत फैलती है। अगर आप खुद को हिंदू मानते हैं तो यह समझें कि धर्म, कर्म के ही बारे में है और जो हुआ, वह दोनों में से एक भी नहीं है।”

This is something that I never imagined would happen in India. Stop this divisive dangerous politics. It fuels HATE. If you believe yourself to be a Hindu then understand that the religion is about Karma and dharma and this is not either of those. https://t.co/nAZcUX6p7o — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) February 1, 2020

सोनम के इस ट्वीट पर तमाम यूजर्स ने कमेंट किए लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव की टिप्‍पणी पर अभिनेत्री ने जवाब दिया। पत्रकार ने सोनम के पिता अनिल कपूर और दाऊद इब्राहिम की एक तस्‍वीर शेयर करते हुए पूछा, “जी आप बहुत प्रखरता से अपनी आवाज़ उठाती हैं। कृपया देश को बताएंगी कि आतंकी दाऊद के साथ आपके पिता की तस्वीर का संबंध उनके कर्म से है या उनके धर्म से?”

One of the greatest moment in Indian sports history. Indian captain Anil Kapoor and Man of the series Dawood Ibrahim posing with the Cricket World Cup, 1983 at Lord's.😂😂😂 @LEG3NDRY@Brat_R_P

pic.twitter.com/bUkwQ5UuZu — ㅤ ㅤ ㅤ (@INDYEAH_) February 3, 2020

इसके जवाब में सोनम कपूर ने लिखा, ‘क्रिकेट से है। इंडियन क्रिकेट से।’ उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, “वह (अनिल कपूर) राज कपूर और कृष्णा कपूर के साथ मैच देखने गए थे और एक बॉक्स में थे। मुझे लगता है कि आपको किसी पर उंगली उठाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ऐसे में अन्य तीन उंगलियां आप पर होती हैं। मुझे उम्मीद है कि भगवान राम आपको बुराई करने और हिंसा फैलाने के लिए माफ कर सकते हैं।”

He went to a cricket match with raj kapoor and krishna Kapoor. And was in a box to see it. I think you need to stop pointing fingers and there are three that point back at you . I hope lord Ram can forgive you for being evil and spreading violence. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) February 3, 2020

सोनम के जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकार ने लिखा, “बात सही है कि जब आप दूसरों की तरफ एक उँगली उठाते हो तो तीन उंगली आप की तरफ उठती है। आपने ट्विटर पर एक उंगली का इस्तेमाल किया इसलिए ही तीन उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं। पर “दुर्भाग्य” से मैं इतना काबिल नहीं कि दाउद और पाकिस्तानी सेना के प्रिय अनील मसर्रत के साथ तस्वीर खिंचा सकूं।”