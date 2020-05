आरोग्य सेतु एप को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सवाल उठाए जाने पर निशाना साधते हुए भाजपा ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता हर दिन ‘‘एक नया झूठ’’ बोलते हैं। भाजपा ने कहा कि जिन लोगों ने जीवन भर केवल निगरानी रखने का काम किया, वे नहीं समझ सकते कि प्रौद्योगिकी का भलाई के कार्यों में भी उपयोग किया जा सकता है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु ऐप को निजी आपरेटर को आउटसोर्स किए जाने को खारिज करते हुए कहा कि इसमें डाटा सुरक्षा की ठोस व्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘श्रीमान गांधी, वक्त आ गया है कि आप अपना ट्वीट ऐसे लोगों को आउटसोर्स करना बंद कर दें, जिनको भारत की समझ ही नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि इस एप की दुनिया भी में सराहना की जा रही है जिसे सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हथियार बताया है।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘हर दिन एक नया झूठ। आरोग्य सेतु एप शक्तिशाली सहयोगी है जो लोगों की सुरक्षा करता है। इसमें डाटा सुरक्षा की ठोस व्यवस्था है। जो लोग जीवन भर निगरानी करने में जुटे रहे, वे नहीं समझ सकते कि प्रौद्योगिकी का अच्छे कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।’’

Daily a new lie.

Aarogya Setu is a powerful companion which protects people. It has a robust data security architecture.

Those who indulged in surveillance all their lives, won’t know how tech can be leveraged for good! https://t.co/t8ThXmddcS

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) May 2, 2020