चीनी सेना के घुसपैठ मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गतिरोध को लेकर बुधवार को दावा किया कि चीन के सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हो गए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं और कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘लद्दाख में चीनी हमारे क्षेत्र में दाखिल हो गए। इस बीच, प्रधानमंत्री पूरी तरह खामोश हैं और कहीं नजर नहीं आ रहे।’’

राहुल गांधी लगातार भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने सवाल किया था कि क्या सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि चीन का कोई भी सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुआ है।

The Chinese have walked in and taken our territory in Ladakh.

Meanwhile

The PM is absolutely silent and has vanished from the scene.https://t.co/Cv06T6aMvU

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 10, 2020