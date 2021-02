देश में लगातार बढ़ती महंगाई की मार झेल रहें आम आदमी पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच रसोई गैस सिलेंडर के दामों में भी बड़ा इजाफा हुआ है। रसोई गैस सिलेंडर सोमवार (15 फरवरी) से 50 रुपये महंगा मिलेगा। दिल्ली में अब ग्राहकों को सोमवार से बढ़े हुए दाम के साथ 14.2 किलो वाले एक सिलेंडर के लिए अब 769 रुपये देने होंगे।

यह फरवरी के महीने में दूसरी बार है जब गैस के दाम बढ़े हैं। इससे पहले चार फरवरी को मेट्रो सिटी में गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 25 रुपये बढ़ाई गई थी। सिलेंडर की कीमत 694 रुपये से बढ़कर 719 रुपये हो गई थी। वहीं बीते साल दिसंबर के महीने में भी एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का भारी इजाफा किया गया था।

Price of LPG gas cylinder (14.2 kg domestic cylinder) hiked by Rs 50 per cylinder; to be at Rs 769 per cylinder in Delhi from 12 am tomorrow.

— ANI (@ANI) February 14, 2021