गुजरात के वडोदरा में नगर निगम चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष रामदास अठावले के साथ भाजपा समर्थक अभिनेत्री कंगना रनौत के पोस्टर लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि “ऐसे पोस्‍टर पूरे राज्य में लगाए जाएंगे ताकि हम उसका समर्थन कर सकें।”

इस मामले में पार्टी के जिला चीफ राजेश गोयल ने कहा कि ‘हमारे पार्टी प्रमुख ने कंगना जब मुंबई में थीं, तब उनका समर्थन किया था। हम उनके प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए पूरे राज्य भर में ऐसे पोस्टर लगाएंगे। हम आने वाले वडोदरा नगर निगम चुनावों के लिए पूरी तैयारी कर ली है।’

बता दें कि, अभिनेत्री के साथ पोस्‍टर में दिख रही तस्‍वीर उस समय की है जब रामदास अठावले ने शिवसेना के साथ हुए विवाद के दौरान कंगना से मुलाकात की थी।

Gujarat: Workers of Republican Party of India put up posters showing- Kangana Ranaut with party president Ramdas Athawale, in Vadodara.

"Such posters will be put up all over state to show that we support her. Ready for upcoming VMC elections," says district party chief (21.09) pic.twitter.com/8dI75FTn2d

