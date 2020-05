कोरोना लॉकडाउन के बीच देशभर में आज ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। सोमवार सुबह से ही लोग एक-दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए मुबारकबाद दे रहे हैं और अमन व बरकत की दुआ मांग रहें हैं। इसी बीच, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित तमाम नेता ईद के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहें है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट मे कहा, “ईद मुबारक! यह त्योहार प्रेम, शांति और भाईचारे का प्रतीक है। ईद पर हमें समाज के जरूरतमंद लोगों का दर्द बांटने और उनके साथ ख़ुशियाँ साझा करने की प्रेरणा मिलती है। आइए, इस मुबारक मौके पर हम ज़कात की भावना को मजबूत बनाएं और कोविड-19 की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।”

Eid Mubarak! This festival is an expression of love, fraternity, peace & harmony. Eid reaffirms our belief in sharing with & caring for the vulnerable & needy. Let us carry the spirit of giving (Zakaat) on this Eid and follow social distancing norms to contain coronavirus spread. — President of India (@rashtrapatibhvn) May 25, 2020

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को सोमवार को ईद-उल-फितर की शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि यह विशेष पर्व करुणा और सौहार्द की भावना को आगे बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा,‘‘ ईद-उल-फितर की शुभकामनाएं। यह विशेष पर्व करुणा, भाईचारे और सौहार्द की भावना को आगे बढ़ाए। सभी स्वस्थ और समृद्ध हों।’’

Eid Mubarak! Greetings on Eid-ul-Fitr. May this special occasion further the spirit of compassion, brotherhood and harmony. May everyone be healthy and prosperous. — Narendra Modi (@narendramodi) May 25, 2020

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, “भाईचारा और एकता की मिसाल ईद-उल-फितर की आप सभी को मुबारक़बाद।”

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, “आप सभी को ईद मुबारक!”

आप सभी को ईद मुबारक! Eid Mubarak to each and every one of you.#HappyEid — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 25, 2020

बता दें कि, साल में 2 बार ईद मनाई जाती है। यह ईद ईद-उल-फितर के नाम से जानी जाती है। इसी मीठी ईद भी कहते हैं। दूसरी ईद को ईद-उल-अजहा या बकरीद के नाम से जाना जाता है। इसाी तरह तमाम नेता सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को ईद-उल-फितर की बधाईयां दे रहे हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

Greetings on the occasion of Eid-ul-Fitr and hope it furthers the spirit of peace and brotherhood in our society. अब सभी को ईद मुबारक !#eidmubarak2020#Eid_Mubarak pic.twitter.com/5W5V9zPyk7 — Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) May 25, 2020

Heartiest greetings to my sisters & brothers on the auspicious occasion of Eid-ul-Fitr. May their prayers be accepted & strengthen our resolve & efforts in this fight against the pandemic. Stay Safe. Celebrate at Home.#EidMubarak#EidUlFitr pic.twitter.com/iXaTPsKy7B — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 25, 2020

Greetings and warm wishes to the people of Goa on the occasion of #EidUlFitr . pic.twitter.com/lXp7cCGC9r — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) May 25, 2020