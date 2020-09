सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोपों की जांच कर रहा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर सैमुअल म‍िरांडा को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है।

बता दें कि, एनसीबी एक टीम शुक्रवार को सुबह-सुबह करीब 6:40 बजे रिया चक्रवर्ती के घर प्राइम रोज अपार्टमेंट और सैमुअल मिरांडा के घर पर छापा मारा। शौविक के घर पर साढ़े तीन घंटे सर्च ऑपरेशन चला। एनसीबी ने उन्‍हें पूछताछ के लिए समन दिया है, जिस पर शौविक ने साथ जाने की इच्‍छा जाहिर की। जबकि मिरांडा के घर दो घंटे की छापेमारी के बाद उन्‍हें हिरासत में ले लिया गया है। एनसीबी पूछताछ के लिए सैमुअल मिरांडा को दफ्तर लेकर गई है।

दरअसल, एनसीबी को जांच में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के ड्रग्स डीलर के साथ कनेक्शन के सबूत मिले हैं। इसके अलावा एजेंसी की दूसरी टीम सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर की तलाशी लेने पहुंची थी, जिसके बाद उसे भी घर से पूछताछ के लिए ले जाया गया है।

Maharashtra: Samuel Miranda brought to Narcotics Control Bureau (NCB) office in Mumbai. He was detained by NCB this morning under provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 after a search was conducted at his residence. pic.twitter.com/COINdOIB3f

— ANI (@ANI) September 4, 2020