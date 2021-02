ऋतिक रोशन को मुंबई क्राइम ब्रांच ने भेजा समन, कंगना रनौत के साथ ईमेल विवाद में दर्ज होगा बयान

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन को मुंबई क्राइम ब्रांच ने समन भेजा है, उन्हें यह समन अभिनेत्री कंगना रनौत से जुड़े ई-मेल केस के संदर्भ में भेजा गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की ‘क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट’ (CIU) ने अभिनेता को शनिवार (27 फरवरी) को पेश होने का आदेश दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, माना जा रहा है कि ऋतिक रोशन का बयान लेने के बाद CIU कंगना रनौत का भी बयान रिकॉर्ड कर सकती है। ऋतिक और कंगना के बीच चल रहे 5 साल पुराने इस केस की जांच पहले मुंबई पुलिस की साइबर सेल कर रही थी। दिसंबर 2020 में यह CIU को ट्रांसफर किया गया।

Maharashtra | Actor Hrithik Roshan has been summoned to appear before Crime Intelligence Unit of Mumbai Police Crime Branch on Feb 27 to record his statement in a case lodged against actress Kangana Ranaut involving exchange of emails between the two: Crime Branch

— ANI (@ANI) February 26, 2021