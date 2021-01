कोरोना वैक्सीन को लेकर देश वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिश के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने दो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अब यह वैक्सीन देश में लोगों को लगाए जा सकते हैं।

वैक्सीन के सुरक्षित होने के सवाल पर डीसीजीआई के निदेशक ने कहा कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकेगा। डीसीजीआई के अनुसार, दोनों ही वैक्सीन की दो-दो डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि वैक्सीन 110 प्रतिशत सु​रक्षित हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी वैक्सीन के थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं जैसे दर्द, बुखार, एलर्जी होना। वैक्सीन से लोग नपुंसक हो सकते हैं, यह दावा पूरी तरह से बकवास है।

#WATCH I We'll never approve anything if there's slightest of safety concern. Vaccines are 110 % safe. Some side effects like mild fever, pain & allergy are common for every vaccine. It (that people may get impotent) is absolute rubbish: VG Somani,Drug Controller General of India pic.twitter.com/ZSQ8hU8gvw

— ANI (@ANI) January 3, 2021