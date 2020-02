18 फरवरी को बिहार में ‘बात बिहार की’ अभियान लॉन्च करने वाले देश के जाने-माने चुनावी रणनीतिकार मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। ‘बात बिहार की’ के कंटेट के नकल के आरोप में पटना के पाटिलपुत्र थाने में प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में एक अन्य युवक ओसामा का भी नाम शामिल है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह शिकायत मोतिहारी के रहने वाले शाश्वत गौतम नाम के युवक ने दर्ज कराई है। इसमें उन्‍होंने प्रशांत किशोर पर ‘बात बिहार की’ कंटेंट के नकल का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, प्रशांत किशोर पर ‘बिहार की बात’ कैंपेन के दौरान कथित साहित्यिक चोरी के मामले में IPC की धारा 420 और धारा 406 के तहत FIR दर्ज की गई है।

बता दें कि, प्रशांत किशोर ने दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में ‘बात बिहार की’ कैंपेन लॉन्च किया था और इस कैंपेन से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं।

Bihar: FIR registered against political strategist Prashant Kishor in Patna under sections 420 (cheating & dishonestly inducing delivery of property) & 406 (punishment for criminal breach of trust) of the IPC for alleged plagiarism in his 'Bihar ki Baat' campaign. (file pic) pic.twitter.com/JL0jk7bmwo

— ANI (@ANI) February 27, 2020