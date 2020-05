कोरोना संकट के बीच भी कांग्रेस-भाजपा में सियासी घमासान भी जारी है। इस बीच, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सोनिया गांधी के खिलाफ FIR कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट को लेकर हुई है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, कांग्रेस की ओर से 11 मई को पीएम केयर्स फंड पर किए गए एक ट्वीट को लेकर कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में सोशल मीडिया अकाउंट की संचालक सोनिया गांधी को ही बताया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायत प्रवीण केवी नाम के शख्स ने दी है। वह भाजपा कार्यकर्ता होने के साथ-साथ वकील भी हैं। शिकायत में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था।

FIR registered against Congress President Sonia Gandhi In Shivamogga, Karnataka over Congress party's tweet on 11th May on PMCARES fund. The FIR identifies her as the handler of the social media account. (file pic) pic.twitter.com/yxS8JYocvi

— ANI (@ANI) May 21, 2020