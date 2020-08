मशहूर शायर राहत इंदौरी का कोरोना वायरस संक्रमण से मंगलवार (11 अगस्त) को निधन हो गया। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके बाद वे इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल में भर्ती हुए थे। आज ही उन्होंने ट्वीट कर कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर दी थी।

राहत इंदौरी ने अपने ट्वीट में लिखा था, “कोविड के शरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉज़िटिव आयी है। ऑरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। दुआ कीजिये जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूँ। एक और इल्तेजा है, मुझे या घर के लोगों को फ़ोन ना करें, मेरी ख़ैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी।”

अरबिंदो अस्पताल के डॉक्टर विनोद भंडारी ने बताया कि, उर्दू कवि राहत इंदौरी का अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें आज दो बार दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव के बाद उन्हें रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें 60% निमोनिया था।

Urdu poet Rahat Indori (file pic) passes away at the hospital. He suffered two heart attacks today and could not be saved. He was admitted to hospital on Sunday, after testing positive for #COVID19. He had 60% pneumonia: Dr Vinod Bhandari, Sri Aurobindo Hospital pic.twitter.com/EIKZhPp702

— ANI (@ANI) August 11, 2020