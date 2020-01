दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरिनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें बिना इजाजत कैंपेन सॉन्ग जारी करने की वजह से हरिनगर विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी ने नोटिस भेजा है।

बता दें कि, ये नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से रिटर्निंग अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने भेजा है। जिसमें बग्गा से 48 घंटों के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस में बग्‍गा से चुनाव आयोग ने पूछा है कि क्‍यों कैंपेन सॉन्ग के लिए किए जाने वाले खर्च के बारे में सूचना क्यों नहीं दी गई? इसे चुनाव में होने वाले खर्चे के तौर पर क्यों नहीं चुनाव आयोग को दर्शाया गया है?

भाजपा उम्मीदवार ने चुनाव आयोग के नोटिस पर सफाई देते हुए कहा कि जिस गाने पर आपत्ति जताई जा रही है, वो नामांकन से पहले ही रिलीज किया जा चुका था। अब सिर्फ एक बार फिर उस गाने को रिपोस्‍ट किया गया है। मैं चुनाव आयोग का सम्‍मान करता हूं। हमारे वकील चुनाव आयोग के नोटिस का जल्‍द ही जवाब दे देंगे।

Tajinder Pal Singh Bagga, BJP candidate from Hari Nagar constituency: This song was released before my nomination & has only been reposted now. I respect the Election Commission and our lawyers are replying to them. #DelhiElections https://t.co/dYjOOJAtAY pic.twitter.com/Xzo8G0ZLU7

— ANI (@ANI) January 24, 2020