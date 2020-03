भारत में तेजी से फैल रहे खतरनाक कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात देश को संबोधित किया। लॉकडाउन की लापरवाही से नाराज पीएम मोदी ने देश को बचाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि ‘आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होगा, उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन कर्फ्यू की तरह ही होगा।’ प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर कांग्रेस का भी बयान आया है। कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने इस घोषणा की तुलना नोटबंदी से की है।

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। जिसमें लिखा था, ‘कोरोना वायरस के आने की संभावना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीदें थीं। सरकार की तैयारियों का स्तर क्या है? आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज क्या है? भीखारियों और गरीबों को जिंदा रखने के लिएि क्या उपाय हैं? इन सवालों का जवाब देने के बजाय लोगों को भयभीत और असहाय छोड़ दिया है।’

The #CoronavirusLockdown was expected, but, PM Modi, a lot more was expected from you. What is the govt's level of preparedness? What is the economic stimulus package? How are daily wagers & poor people expected to survive? Lack of answers has left people panicked & helpless.

— Congress (@INCIndia) March 24, 2020