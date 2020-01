यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर ट्विटर पर फर्जी वीडियो पोस्ट कर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी है।

कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को एक फर्जी वीडियो ट्वीट कर उनकी और उनकी पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पात्रा ने जिस फर्जी वीडियो को साझा किया है और वह दरअसल उनका है ही नहीं। प्रदेश के पूर्व मंत्री ने मांग की कि पात्रा उनसे, उनकी पार्टी और जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा।

सिद्दीकी ने कहा कि वीडियो के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने पात्रा को एक ईमेल भेजकर माफी मांगने को कहा है लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। इस पर उन्होंने पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह, लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी और हजरतगंज पुलिस की साइबर क्राइम सेल को शिकायत भेजकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुरुआती ट्वीट के बाद देर रात किए गए एक और ट्वीट में कहा कि ऐसा लगता है कि वीडियो में दिख रहा वह व्यक्ति सपा नेता माविया अली है। बहरहाल कांग्रेस और सपा एक दूसरे से जुड़े हैं। आप कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से सपा के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनेंगे। (इंपुट: भाषा के साथ)

It appears this Man is Mavia Ali from SP, whom many in SM projected as Nassimudin ..anyways Congress & SP are siblings ..you don’t hear a single Congress neta speaking against SP

…basic fact being there are “Political instigation” to what we are seeing on the streets https://t.co/aSj9CUyshk

— Sambit Patra (@sambitswaraj) January 1, 2020