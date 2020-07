कांग्रेस ने राजस्थान इकाई के अध्यक्ष पद और उप-मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट को हटाने के बाद बुधवार (15 जुलाई) को प्रदेश की सभी जिला एवं खंड (ब्लॉक) समितियों को भंग कर दिया। पार्टी महासचिव एवं राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे ने इसकी जानकारी दी।

उन्होंने यह भी बताया कि नई समितियों के गठन की प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी। अविनाश पांडेम ने ट्वीट किया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान प्रदेश की सभी जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग करने का फैसला किया है। नई कमेटियों के गठन की प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी।

AICC has decided to dissolve all the District Congress Commities and Block Congress Committees of Rajasthan Pradesh with immediate effect. The process of formation of new committees will begin soon.

