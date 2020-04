महाराष्ट्र के वर्धा जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक दादाराव केचे ने कथित तौर पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए रविवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर लोगों को अनाज बांटा। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने भाजपा विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद दादाराव केचे ने सफाई दी है।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना की पुष्टि करते हुए सब डिविजनल अधिकारी (SDO) हरीश धार्मिक ने कहा कि विधायक दादाराव केचे पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायक ने लॉकडाउन के दौरान प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी।

विधायक के घर के बाहर मुफ्त में अनाज लेने के लिए कम से कम 200 लोग एकत्रित हुए थे जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंच कर उन्हें तितर बितर किया। विधायक ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और यह उनके खिलाफ विपक्षी दलों की ‘‘राजनीतिक साजिश’’ है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, भाजपा विधायक दादाराव केचे ने कहा कि, ‘मैंने 4 दिन पहले लोगों से अपील की थी कि कोई मेरे जन्मदिन पर कोई मुझसे मिलने न जाए। फिर भी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझसे मुलाकात की। मेरे प्रतिद्वंद्वियों ने साजिश रची और लोगों को बताया कि मेरे आवास पर राशन वितरित किया जा रहा है, तब भी जब मैंने यहां किसी को नहीं बुलाया। यह मुझे बदनाम करने विपक्षी दलों की ‘‘राजनीतिक साजिश’’ है।’

