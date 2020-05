बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का बुधवार (29 अप्रैल) को निधन हो गया, वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में आखिरी सांस ली, वह आईसीयू में थे। बता दें कि, बीत दिनों अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ख़बरों के मुताबिक, जिस वक़्त उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली उस वक़्त वो अपने परिवार के सदस्यों से घिरे हुए थे। इरफान खान के निधन से पूरा बॉलीवुड शॉक्ड हो गया है।

इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 में जयपुर के एक मुस्लिम पठान परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान है। इरफान खान को फिल्म ‘पान सिंह तोमर’ के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया और साथ ही उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवॉर्ड भी मिल चुका। इरफान ने साल 1995 को सुतपा सिकंदर से शादी की, इरफान और सुतपा के 2 बेटे बाबिल और अयान हैं।

इरफान खान के विधन की खबर लगते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना लगा। बॉलीवुड के जानेमाने एक्टर्स ने उनके निधन पर दुख जताया है और कहा है कि उन्होंने इंडस्ट्री का एक हीरा खो दिया है।

अमिताभ बच्चन ने इसे सबसे परेशान कर देने वाली खबर बताते हुए कहा कि इरफान एक अविश्वसनीय प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘अभी इरफान खान के निधन की खबर पता चली.. यह सबसे परेशान करने वाली और दुखद खबर है। एक अविश्वसनीय प्रतिभा, एक महान सहयोगी, सिनेमा की दुनिया में एक महान योगदानकर्ता, हमें जल्द ही छोड़ दिया। प्रार्थना और दुआ।’

एक्टर फरहान अख्तर ने कहा, ‘इरफान सही मायने में एक दयालु अभिनेता थे और उन्होंने जो जादू पर्दे पर उतारा उसे बहुत याद किया जाएगा।’ सनी देओल ने ट्वीट किया, ‘इरफान खान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। उनके काम को हमेशा याद रखा जाए और उनकी आत्मा को शांति मिले।’

अनुपम खेर ने एक इमोशनल वीडियो मैसेज करके कहा कि वह बहुत जल्दी चला गया। उन्होंने लिखा, ‘एक प्रिय मित्र, बेहतरीन अभिनेताओं में से एक और एक अद्भुत इंसान इरफान खान के निधन की खबर से ज्यादा दिल दुखाने वाला और दुखद कुछ नहीं हो सकता। दुखद दिन !! उनकी आत्मा को शांति मिले।’

देखें ट्वीट

“Darya bhi main, darakht bhi main… Jhelum bhi main, chinar bhi main… dair bhi hoon, haram bhi hoon… Shia bhi hoon, Sunni bhi hoon, main hoon Pandit … main tha, main hoon aur main hi rahoonga.” #IrrfanKhan — Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) April 29, 2020

#IrrfanKhan was truly a one of a kind actor and the magic he brought to the screen will be sorely missed. RIP. #gonetosoon — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) April 29, 2020

Irfan Khan I have always looked upto you, you created a unique place for yourself in this industry defying all odds. No one can take your place. You make us believe no matter what your surname is/how you started/whatever age you are the only thing one needs is talent. RIP pic.twitter.com/i2slvpifZE — Saumya Tandon (@saumyatandon) April 29, 2020

T 3516 – .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news .. 🙏

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas 🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020

Nothing can be more heartbreaking and tragic than the news of passing away of a dear friend, one of the finest actors and a wonderful human being #IrrfanKhan. Saddest day!! May his soul rest in peace. #OmShanti 🙏 pic.twitter.com/QSm05p7PfU — Anupam Kher (@AnupamPKher) April 29, 2020

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute. — Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020

Very sad to hear about Irrfan Khan .

May his work always be remembered and his soul rest in peace 🙏🏽 #IrrfanKhan — Sunny Deol (@iamsunnydeol) April 29, 2020

बता दें कि, दो साल पहले मार्च 2018 में इरफान को अपनी बीमारी का पता चला था। उन्होंने खुद अपने फैंस को यह शॉकिंग खबर दी थी। उन्होंने ट्वीट कर अपनी बीमारी का खुलासा किया था- ‘जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे लेकर जाती है। मेरी जिंदगी के पिछले कुछ दिन ऐसे ही रहे हैं। मुझे न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी हुई है। लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और ताकत ने मुझमें उम्मीद जगाई है।’

मार्च 2018 में इरफान खान न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर का इलाज कराने लंदन गए थे। वहां वे करीब एक साल रहे और ठीक होने के बाद अप्रैल 2019 में भारत लौटे। लंदन से इलाज करवाकर लौटने के बाद इरफान कोकिलाबेन अस्पताल के डॉक्टर्स की देखरेख में ही रहे हैं। इसके बाद कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो प्लेटफार्म पर उनकी फिल्म इंग्लिश मीडियम रिलीज हुई थी।