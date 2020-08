सचिन पायलट खेमे की वापसी के बाद भी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान विधानसभा में भाजपा ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। भाजपा का कहना है कि गहलोत सरकार के पास संख्या नहीं है

बता दें कि, शुक्रवार (14 अगस्त) से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में भाजपा की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने यह घोषणा की। कटारिया ने कहा कि, “हम अपने सहयोगियों के साथ कल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं।” विपक्ष की इस चुनौती के बाद अब गहलोत सरकार को सरकार बचाने के लिए फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना होगा

We are bringing a no-confidence motion tomorrow in the Assembly along with our allies: Gulab Chand Kataria, Leader of Opposition in #Rajasthan Assembly pic.twitter.com/5Pwbift3yQ

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि कांग्रेस सरकार अपने विरोधाभास से गिरेगी। सतीश पुनिया ने कहा कि सरकार में बहुत सारे मतभेद हैं। संभावना है कि वे विधानसभा में विश्वास मत ला सकते हैं लेकिन हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी तैयार हैं।

There are a lot of differences in the government. The way they have struggled, there are chances that they might bring a vote of confidence in the Assembly but we are also ready to bring a no-confidence motion: Satish Punia, BJP Rajasthan President pic.twitter.com/JsRyIxN3OL

