‘दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड’ से सम्मानित बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपने एक ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि, महानायक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड की उन दिग्गज हस्तियों में से एक हैं, जो अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं और इसिलिए वो आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ शेयर भी करते रहते हैं।

गौरतलब है कि, पिछले कुछ समय से अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया के जरिए अजीबोगरीब पोस्ट कर रहे हैं। इस बीच, उन्होंने दुनिया के सभी लोगों को एक साथ बर्थडे विश कर दिया है। यही नहीं बल्कि इसके पीछे उन्होंने एक लंबा सा लॉजिक भी दे दिया है। उनके लॉजिक को देखकर कई लोग मानने लगे हैं कि अमिताभ बच्चन वॉट्सऐप पर प्राप्त फेक ज्ञान को ही असली मानकर उसे वह ट्विटर पर अपने फैंस के साथ शेयर कर देते हैं।

अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, सभी को जन्मदिन मुबारक। आज पूरी दुनिया एक उम्र की है। आज स्पेशल दिन है। 1000 साल में ऐसा मौका एक बार आता है। इसके आगे उन्होंने बताया कि इसे कैलकुलेट कैसे करें। उन्होंने लिखा है, आप जिस साल पैदा हुए उसके साथ अभी आपकी जो उम्र है उसे जोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि यह 2020 है।

T 3525 – Happy B'day to all.

Today the whole world is the same Age!

Today is a Special day. There's only 1 chance every 1,000 Years.

Your Age + Your Year of Birth, every person is = 2020

Even experts can't explain it! You figure it out & see if it's 2020

It's 1000-year wait! pic.twitter.com/XqpJH2kJ3P

