नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र भी इस कानून का भारी विरोध कर रहे हैं। नागरिकता कानून पर देशभर के कई हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं।

गौरतलब है कि, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया साइट पर अलग-अलग तरह के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस बीच, अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा का मजाक बनाते एक ट्वीट को लाइक कर दिया था। हालांकि, बाद में अक्षय ने इसे अनलाइक किया। इस लाइक और अनलाइक के बीच के समय में अक्षय पर कुछ लोग बरस गए

दरअसल, अक्षय कुमार ने जामिया में पुलिस क पिटाई का एक वीडियो लाइक कर दिया था जिसे लेकर वह सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए। यह वीडियो जामिया के कैम्पस का है, जहां अचानक स्टूडेंट्स के बीच अफरा-तफरी मच जाती है। इस वीडियो में एक स्टूडेंट कहता नजर आ रहा है, ‘दिल्ली पुलिस लगातार आंसू गैस और गोलियां बरसा रही है हम पे।’ वीडियो में सभी स्टूडेंट्स इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं।

हालांकि, अक्षय कुमार ने ट्वीट कर सफाई दी कि जामिया मिलिया वाला यह वीडियो उन्होंने स्क्रॉल करने के दौरान गलती से लाइक कर दिया था। जिसे बाद में उन्होंने अनलाइक कर दिया।

अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “यह ट्वीट जामिया मिल्लिया के छात्रों के ट्वीट को ‘लाइक’ करने को लेकर है, यह गलती से हुआ था। मैं स्क्रॉल कर रहा था और गलती से बटन दब गया, जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने इस अनलाइक कर दिया, मैं किसी भी तरह से इस तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करता हूं।” अक्षय कुमार का यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Regarding the ‘like’ on the tweet of Jamia Milia students, it was by mistake. I was scrolling and accidentally it must have been pressed and when I realised I immediately unliked it as In no way do I support such acts.

वहीं, अक्षय कुमार अपने इस ट्वीट को लेकर अब ट्विटर पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। कई यूजर्स अक्षय कुमार को नागरिकता को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे है, तो कोई उन्हें एक्सीडेंटल राष्ट्रवादी बता रहा है। कुछ लोगों ने तो ये तक लिखना शुरू कर दिया कि हम नहीं चाहते कि कोई कनाडा का नागरिक हमारे आपसी मामलों में दखल दे। वहीं, कुछ यूजर्स अक्षय कुमार के इस ट्वीट के बाद से ही ट्विटर पर #BoycottCanadianKumar भी चला रहे है।

वहीं, कुछ यूजर्स अक्षय के इस पोस्ट पर उनका समर्थन भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। तमाम यूजर्स उनके पक्ष में आ गए और देखते ही देखते ट्विटर पर #ISupportAkshay भी ट्रेंड करने लग गया था।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

He made Good newwz which is against our Indian Culture.. Boycott that movie too. 😂 #BoycottCanadianKumar

Aise logon ko hero kaha jata hai hai jo kabhi such kay sath khare nahi husakte So sad Shame on you

Canadian Kumar is not bonafied Indian citizen. @mrsfunnybones you failed in containing his bigotry which is so naked and can be seen by everyone.

Take a pledge to never see his movie.#BoycottCanadianKumar https://t.co/ppzp0mgPyX

