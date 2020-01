नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केरल सरकार सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बता दें कि, इससे पहले केरल सरकार राज्य विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है।

अपने इस कदम को लेकर केरल सरकार का कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के साथ-साथ धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के भी खिलाफ है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन साफ कर चुके हैं की राज्य में सीएए और एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण) लागू नहीं होगा।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस कानून के खिलाफ करीब 60 याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। लेकिन किसी राज्य सरकार की ओर से यह पहली याचिका है।

