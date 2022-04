दिल्ली के क्लब में शो के दौरान यो यो हनी सिंह के साथ बदसलूकी, FIR दर्ज

देश की राजधानी दिल्ली में मशहूर रैपर-सिंगर यो यो हनी सिंह और उनके साथी कलाकारों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी का मामला सामने आया है। यह घटना दक्षिण दिल्ली के एक क्लब में 27 मार्च को हुई। घटना के बाद हनी सिंह और उनके वकील की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि घटना 27 मार्च को दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन स्थित स्कोल क्लब में हुई। उनका आरोप है कि यहां उनके साथ बदतमीजी और मारपीट हुई। शिकायत के अनुसार, सिंह 26 और 27 मार्च की रात को क्लब में परफॉर्म कर रहे थे, तभी कुछ लड़कों का एक ग्रुप जबरन मंच पर खड़ा हो गया और हनी सिंह के साथ बदसलूकी करने लगा।

शिकायत में कहा गया है, “इस दौरान 4-5 अज्ञात लोगों ने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और शो को बाधित कर दिया। उन्होंने भीड़ को बीयर दिखाना शुरू कर दिया और मंच पर मौजूद कलाकारों को नीचे धकेल दिया। उसके बाद चेक शर्ट में एक व्यक्ति ने मेरा (हनी सिंह) हाथ पकड़ा और मुझे आगे की ओर खींचने लगा। मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह शख्स मुझे धमकी देने के साथ उकसाता रहा। मैंने ये भी देखा कि वो असलहे से लैस थे। लाल शर्ट में एक अन्य व्यक्ति वीडियो बना रहा था और कह रहा था ‘भागा दिया हनी सिंह को’।”

शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि, सिंह सहित सभी कलाकारों ने मंच खाली कर दिया और स्थिति को देखते हुए प्रदर्शन के बीच में ही कार्यक्रम स्थल को छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने हनी सिंह और उनके वकील ईशान मुखर्जी की ‘उपद्रव, दुर्व्यवहार और धमकी’ की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की है।

हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक हनी सिंह की ओर से भी कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं।

